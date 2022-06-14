Парусная гонка прошла на Истринском водохранилище

На Истринском водохранилище прошло масштабное и ответственное мероприятие — парусная гонка. Соревнования были командными, их не испортил даже проливной дождь. Гонка была приурочена к 350-летию со дня рождения Петра Первого.

Ливень не становится серьезной помехой для участников. Для них главное — попутный ветер. Но если он слишком сильный, в лодку может затечь вода, которую потом надо откачивать.

За первенство поборолись команды Военно-морского флота и клуба «Русская морская традиция». Одно из судов было сделано по чертежам XIX века — это 14-весельный командирский катер.

«Он рассчитан на 14 гребцов, на командира катера и на старшину, то есть 16 человек в нем экипаж. Он очень мореходный, у него великолепные вводы, он очень устойчив», — рассказал участник соревнований Андрей Куц.

Риска, что такой катер может перевернуться в непогоду, крайне мал. После небольшого шторма он отлично остался на плаву, правда, нужно было откачать из него немного воды. Каждый из участников экипажа отвечает за свой парус, всего их четыре.

Натяжение паруса регулируют специальной веревкой — шкотом. Командир дает указание — экипаж исполняет. До финиша катер добрался спустя полтора часа после начала соревнований. Гонка была приурочена к 350-летию со дня рождения Петра Первого.

На Борисоглебском озере ранее тоже был аншлаг. Не каждый день здесь можно увидеть «драконов». Так называются лодки, на которых, впервые в округе проходят соревнования. Участвовали восемь команд. Все — коллективы местных предприятий.