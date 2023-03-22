Подмосковье 22 марта 2023, 16:23 «Парты Героев» в память о погибших участниках боевых действий открыли в школе № 26 в Богородском округе

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«Парты Героев» в память о Дмитрии Вялкове и Павле Кислякове установили в центре образования № 26 в деревне Большое Буньково. Первый погиб в ходе боевых действий на Северном Кавказе, а второй в зоне СВО. Но оба героя учились в одной школе, где и увековечили их подвиги.

«Сегодня мы впервые открыли „Парту Героя“ в память об участнике специальной военной операции — Павле Кислякове. Еще одна парта посвящена Дмитрию Волкову, погибшему в ходе боевых действий на Северном Кавказе. Память о подвигах ребят мы пронесем через годы и поколения. А проект „Единой России“ нам в этом поможет. Это истинные герои, о которых мы должны знать и помнить. Именно на таких примерах необходимо воспитывать подрастающее поколение», — поделился глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

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Дмитрий Вялков родился в деревне Большое Буньково, здесь же окончил школу, а затем и машиностроительный техникум в Электростали. После был призван в армию Северо-Кавказского округа. В июле 1996 года в составе мотострелковой роты он выдвинулся на стадион «Динамо» в Грозном и попал в огневую засаду. Дмитрий уничтожил пулеметный расчет противника и первым ворвался в дом, где был смертельно ранен. Младший сержант погиб 12 августа 1996 года, ему было всего 19 лет. Он награжден орденом Мужества посмертно.

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Еще один герой — Павел Кисляков закончил школу в Большом Бунькове в 1988 году. После поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Был мобилизован 24 февраля прошлого года для участия в специальной военной операции. Через четыре месяца подполковник Кисляков погиб при исполнении воинского долга. Посмертно награжден орденом Мужества.

«Сейчас большое внимание уделяется именно патриотическому воспитанию. Знать героев своей страны, своей Родины, тем более малой родины, нашей школы — это воспитывает детей в духе патриотизма. <…> Память о таких людях, конечно, должна передаваться из поколения в поколение», — отметила директор центра образования № 26 Зинаида Емелина.

Память о героях-земляках увековечили в родной школе. Ранее на фасаде здания установили мемориальные доски, а теперь появились и «Парты Героев», за которыми будут сидеть только лучшие ученики.

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