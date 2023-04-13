Подмосковье 13 апреля 2023, 16:50 «Парты Героев» в честь полковника авиации и летчика-космонавта открыли в школе № 5 в Ногинске

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Две «Парты Героев» установили в центре образования № 5 в Ногинске. Они посвящены летчику-космонавту Максиму Сураеву и полковнику авиации Марьяну Курашевичу. Глава Богородского округа Игорь Сухин отметил, что такие парты до конца года появятся во всех образовательных учреждениях муниципалитета.

На открытие «Парты Героя» в свою честь летчик-космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев приехал лично.

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«Это очень хороший проект. Конечно, это для меня большая честь. <…> Я очень счастлив и горд», — сказал Максим Сураев.

Космонавт родился в Челябинске. В ногинской школе № 5 он начал учиться с седьмого класса и окончил ее в 1989 году. Первый космический полет Максим Сураев совершил 30 сентября 2009 года. Он провел 334 дня в невесомости, имеет около 700 часов налета и совершил более 100 прыжков с парашютом. Он получил награду «За заслуги в освоении космоса» и звание Героя России.

Также в День космонавтики в школе открыли еще одну «Парту Героя» — в честь полковника авиации Марьяна Курашевича. Он служил в штабе 1-го гвардейского краснознаменного полка авиации дальнего действия, который в годы Великой Отечественной войны располагался в школе № 5.

Марьян Курашевич родился в Белоруссии 2 февраля 1935 года, в 17 лет поступил в Харьковское военное авиационное училище. Спустя девять лет его отправили на переподготовку в Монинскую военно-воздушную академию. С этого момента он поселился в Ногинске.

Полковник авиации был награжден медалями «За боевые заслуги» и «За воинскую доблесть». Он возглавлял местный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а также помогал организовать в школе № 5 музей боевой славы. Марьян Курашевич ушел из жизни 6 октября 2020 года.

«Еще две парты в честь наших героев появились в Богородском округе. Обе посвящены очень достойным людям. Марьян Иванович <…> до последних своих дней активно участвовал в жизни родного города и округа. <…> Максим Сураев — Герой России, летчик-космонавт. Он дважды летал в космос. Безусловно, школьники должны знать об этих людях, расти на этих примерах», — отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

На сегодняшний день в школах округа уже открыли 10 таких парт.

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