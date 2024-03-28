Подмосковье 28 марта 2024, 16:40 Парты героев в честь двоих военнослужащих установили в школе № 28 в Электроуглях Телеканал «360»

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Парты героев в честь погибших при исполнении военнослужащих Алексея Александрова и Вячеслава Скопцова появились в центре образования № 28 в Электроуглях. Их установили в кабинетах математики, истории и обществознания.

Парту в память о воине-интернационалисте Алексее Александрове поставили в кабинете математики. А в кабинете истории и обществознания — парту в честь участника боевых действий на территории Чеченской Республики Вячеслава Скопцова. Право первыми сесть за эти парты получили лучшие ученики школы.

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«Я очень горжусь, что мне первой выпала возможность сесть за парту героя. В моей семье темы войны, защитников нашей родины очень ценятся. Постоянно об этом говорим с родственниками. Все это сильно трогает душу, поэтому очень рада. Горжусь», — поделилась ученица центра образования № 28 Александра Сулкина.

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На сегодняшний день в Богородском округе установили 26 таких парт в память о военнослужащих и защитниках родины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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