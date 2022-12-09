Подмосковье 09 декабря 2022, 19:57 «Парты героев» окрыли в центре образования № 2 в Ногинске

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Первые «Парты героев» открыли в центре образования № 2 в Ногинске. Символично, что произошло это в День героя Отечества. В торжественном мероприятии принял участие глава Богородского округа Игорь Сухин.

В центре образования № 2 имени Короленко когда-то учились те, кто отдал свою жизнь, защищая других. Именно им и посвящены эти парты — Денису Пудовкину и Илье Скрипникову.

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«Пока где-то открывают аллеи артистам и певцам — мы открываем „Парты героев“. Давайте этот подход сохраним надолго, передадим его следующим поколениям. Это очень важно. Это то, что нас объединяет», — сказал заместитель главы Богородского городского округа Константин Бакшеев.

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Денис Пудовкин 1 сентября 2004 года в составе своего подразделения прибыл в Беслан, где террористы захватили школу № 1. Там он получил смертельное ранение, закрывая от обстрела детей. На открытие парты в его честь пришел отец героя.

«На День Победы военно-патриотический клуб делал свое выступление, и он держал зажженный факел. Неожиданный порыв ветра обжег руку ему пламенем от факела — он только поморщился. Руку не убрал, а продолжил стоять», — рассказал отец героя Евгений Пудовкин.

За «партами героев» будут сидеть ученики, проявившие себя в учебе, спорте или творчестве. Чести сидеть за этой партой удостоилась девятиклассница Виктория Худякова. Она четыре раза становилась победительницей конкурса «Ученик года Короленко».

Вторая парта посвящена подвигу Ильи Скрипникова. На второй чеченской войне в ходе операции по высадке десанта в Аргунском ущелье вертолет Ильи был подбит ракетой. Погиб весь экипаж.

«Наши дети должны знать имена настоящих героев, которые жертвуют собой ради мира. Рискуют жизнью, поступают геройски, чтобы наши дети могли жить спокойно в мирной и свободной стране», — сказал глава городского округа Богородский Игорь Сухин.

К Новому году еще одна парта появится в центре образования № 1. Там свой герой — Андрей Завьялкин. А в 2023 году такие парты появятся в каждой школе Богородского округа.

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