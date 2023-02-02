Подмосковье 02 февраля 2023, 15:20 Парту в честь Героя России Владимира Никишина установили в школе № 26 в Балашихе

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«Парту Героя» установили в школе № 26 в Балашихе. Она посвящена памяти штурмана авиационного крыла ЧВК «Вагнер» Владимира Николаевича Никишина, посмертно получившего звание Героя Российской Федерации.

Владимир Николаевич отдал 35 лет службе в армии. Он вышел в запас в 2013 году в звании майора и работал в Центре аэронавигационной информации гражданской авиации в Москве. С 2021 года служил в ЧВК «Вагнер», неоднократно был в командировках в Ливии. В ноябре прошлого года ушел на специальную военную операцию.

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Владимир Никишин вместе с командиром экипажа Александром Антоновым ценой собственных жизней разгромили в Донбассе группировку ВСУ. Они направили горящий самолет в скопление бронетехники и остановили продвижение колонны противника. Похоронен Владимир Николаевич Никишин на Братском кладбище в Балашихе.

«Хотела выразить огромную благодарность всем тем, кто пришел, всем тем, кто причастен к открытию „Парты Героя“. Спасибо, что чтите память. Я хочу, чтобы нынешнее поколение также стремилось осуществить свою мечту, выбрать профессию по себе и быть лучшими в ней, как и мой отец», — сказала дочь погибшего пилота Ирина Никишина.

Для семьи было важно поставить «Парту Героя» именно в школе № 26 в микрорайоне Авиаторов. Здесь учатся две внучки Владимира Николаевича. Семья мечтает, чтобы учреждению было присвоено имя Героя.

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