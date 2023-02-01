01 февраля 2023, 10:31
Парту имени героя Афганской войны Александра Колгашина установили в гимназии в Химках
В гимназии № 4 в Химках появилась парта, посвященная герою Афганской войны Александру Колгашину. В ходе одного из боев он получил смертельное ранение. Мебель установили в рамках всероссийской акции «Парта Героя».
Выпускник гимназии работал на НПО имени Лавочкина, а после призыва отправился на службу в Афганистан. Под обстрел Александр Колгашин попал 19 ноября 1980 года. Посмертно его наградили орденом Красной Звезды.
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Замдиректора гимназии по учебно-воспитательной работе Дина Епифанова рассказала, что героя выбрали сами ученики.
«Долго беседовали с краеведческим сообществом, но остановились на Александре, так как на территории нашей школы есть знак его памяти. Парта будет переезжать из класса в класс, а сидеть за ней смогут только отличники. Так решил совет старшеклассников», — добавила она.
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