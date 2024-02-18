Подмосковье 18 февраля 2024, 15:32 «Парту героя» в память об участнике ВОВ Николае Стороженко открыли в школе № 20 в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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«Парту героя» открыли в честь ветерана Великой Отечественной войны Николая Прокофьевича Стороженко в школе № 20. В церемонии открытия поучаствовал танцевальный ансамбль дома детского творчества «Родник», депутат Алексей Федоров и представители территориального управления Подрезково.

Николай Прокофьевич Стороженко — советский журналист. Он автор сборника «Танки идут вперед», а также кандидат педагогических наук. В 1943 году в составе танкового соединения освобождал Полтавщину. До 1972 года жил в поселке Подрезково. За отвагу и мужество Николай Стороженко был дважды награжден орденом Красного Знамени и Красной Звезды. Имел различные медали: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

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«Николай Прокофьевич был отзывчивым и талантливым человеком. Очень любил свою родину, родной край. Написал много очерков, рассказов, стихотворений, посвященных друзьям, близким и Великой Отечественной войне. В них он рассказал о тех событиях, которые происходили с ним и его товарищами на линии фронта в 1941–1945 годах», — рассказал местный депутат Алексей Федоров.

Во время церемонии открытия «парты героя» учащиеся школы ознакомились с творчеством участника войны. После школьники продемонстрировали творческие номера. Они читали стихи и исполняли песни.

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