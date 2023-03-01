Подмосковье 01 марта 2023, 08:26 «Парту Героя» в память об участнике ВОВ Николае Поздерском открыли в школе № 5 в Балашихе

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«Парту Героя» открыли в школе № 5 в микрорайоне Керамик в Балашихе. На ней — портрет и биография Николая Поздерского, участника Великой Отечественной войны, основавшего в Железнодорожном детско-юношескую спортивную школу.

В торжественном мероприятии принял участие депутат городского Совета депутатов Александр Денежкин. Он рассказал ученикам школы о необходимости знать и помнить героев Родины.

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«С одной стороны, проект прививает ребятам такое важное, нужное и ценное качество как патриотизм. С другой стороны, он рассказывает историю города, микрорайона, школы. С помощью таких парт можно узнать о тех людях, которые много сделали здесь, именно в этом месте. Этих героев надо знать и помнить», — сказал депутат Александр Денежкин.

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Николай Поздерский родился в Ленинграде. Перед войной в возрасте семи лет его отвезли к бабушке в Белоруссию, где он оказался на оккупированной фашистами территории. Родители мальчика погибли во время блокады Ленинграда. При освобождении Белоруссии Николай стал сыном полка — воспитанником батальона связи 332-й стрелковой Ивановско-Полоцкой дивизии имени Фрунзе.

Он воевал на прибалтийском фронте с ноября 1943 года по июль 1945 год. Был награжден орденом Отечественной войны II степени. После войны его усыновил командир батальона.

Николай Валерьевич закончил институт физкультуры, стал мастером спорта СССР по волейболу и с 1964 года работал учителем физкультуры в школе № 5 в городе Железнодорожном. Затем основал детско-юношескую спортивную школу.

«Коллеги говорят, что Николай Поздерский был очень скромным человеком. В городе Железнодорожном он стоял во главе любителей волейбола, а затем был инициатором создания спортивной школы. Ее открыли, но тренироваться было негде. Николай Валерьевич договорился, чтобы все тренировки проходили на базе нашей школы № 5. Результаты были замечательные — призовые места по Советскому Союзу и по Российской Федерации», — рассказала учитель основ православной веры, руководитель школьного музея «Река времени» Елена Василенко.

Право сесть за «Парту Героя» получают отличники учебы и общественные активисты. В школе № 5 этой чести удостоилась ученица 10 «В» Варвара Алимова.

Образовательный проект «Парта Героя» в доступной форме рассказывает школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество. Акция реализуется в рамках партийного проекта «Единой России» «Новая школа».

Первая парта с портретом и биографией Героя Советского Союза Ильи Поликахина появилась в Балашихе в октябре 2022 года в гимназии № 2 в микрорайоне Железнодорожный. Всего в школах города открыты семь «Парт Героев».

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