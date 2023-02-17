Подмосковье 17 февраля 2023, 08:04 «Парту Героя» в память об участнике Афганской войны установили в школе № 9 в Серпухове

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«Парту Героя» в память об участнике Афганской войны Сергее Токареве установили в школе № 9 в Серпухове. Здесь он когда-то учился, а теперь парта с его фотографией будет стоять в школьном музее.

Торжественное мероприятие в школе № 9 посетили супруга и сослуживец героя, а также глава Серпухова Сергей Никитенко.

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«Для нас очень важно, чтобы вы знали о героях, которые давно уже не с нами. Но мы должны всех и каждого помнить. <…> Когда придет время, и вы станете взрослыми, будете тоже передавали память о них другим поколениям», — отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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Теперь за этой партой могут сидеть ученики, которые имеют успехи в учебе, принимают активное участие в жизни класса и школы.

«Мы участвуем в школьном юнармейском движении, участвуем в мероприятиях среди школы. Мы гордимся, что нам выпала честь первыми сесть за „Парту Героя“», — рассказали ученики седьмого класса школы № 9 Виктория Мартынова и Михаил Мураткин.

Родные вспоминают Сергея Токарева как человека, который спешил жить. Он увлекался мотоциклами и игрой на гитаре. Людмила и Сергей поженились в 1978 году, через год родился сын. Для семьи Сергей построил дом, успел посадить сад. В октябре 1979 года его призвали в армию. Он служил связистом, участвовал в боевых операциях. Погиб 25 октября 1981 года, ему было всего 20 лет.

Память о Сергее Токареве теперь будет храниться в музее школы № 9. На «Парте Героя» размещена информация о нем. Есть и QR-код, который позволяет прочитать статью о воине-интернационалисте в «Википедии».

Этот образовательный проект реализуется в рамках федерального проекта «Новая школа» партии «Единая Россия». В Серпухове такие парты уже есть в школе № 19 имени Романа Катасонова и в Липицкой школе имени Евгения Тарасова.

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