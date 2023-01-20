Подмосковье 20 января 2023, 11:52 «Парту Героя» в память об Алексее Ивлеве открыли в школе № 9 в Воскресенске

Читать 360tv в

Память Алексея Ивлева увековечили в школе № 9 в Воскресенске. Там открыли «Парту Героя», посвященную жизни и подвигу погибшего в 1996 году во время боев в Чеченской Республике воскресенца. На церемонии присутствовала мама Алексея и его близкие.

Реклама

Алексей Ивлев родился в Воскресенске. Он был призван на срочную службу во внутренние войска Северо-Кавказского военного округа в ноябре 1995 года. Молодой человек принимал участие в поддержании конституционного порядка в Чеченской Республике. Алексей погиб в бою 28 февраля 1996 года, выполняя свой патриотический долг. Благодаря образовательному проекту «Парта Героя» память об этом сохранится на долгие годы.

«Парта Героя» — это ученический стол, на котором размещена фотография героя, информация о фактах его биографии и заслугах. Герой — человек, совершивший доблестный поступок в трудных условиях и проявивший личное мужество, стойкость, готовность к самопожертвованию. Право сидеть за этой партой будет принадлежать обучающимся за отличную учебу, успехи в творчестве и спорте, активистам», — отметила временно исполняющая полномочия главы городского округа Воскресенск, исполняющая обязанности секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Оксана Сайкина.

В честь героя также установлена мемориальная доска на здании школы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».