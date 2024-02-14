Подмосковье 14 февраля 2024, 11:29 «Парту героя» в память о ветеране Владимире Дагаеве установили в школе № 2 в Лосино-Петровском Телеканал «360»

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«Парту героя» открыли в школе № 2 в Лосино-Петровском. Ее посвятили памяти первого директора учебного заведения, почетного гражданина города и участника Великой Отечественной войны Владимира Васильевича Дагаева.

Образовательный проект партии «Единая Россия» реализуется не первый год. Его цель — сохранить память о подвигах земляков и сформировать у молодежи уважительное отношение к истории страны. Право сесть за «Парту героя» получают лучшие ученики школ.

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Первая парта с портретом и биографией Героя Российской Федерации Андрея Совгиренко появилась в Лосино-Петровском в декабре 2022 года. Ее установили в школе № 2 в поселке Свердловский.

А в этот раз увековечили память Владимира Дагаева, сделавшего большой вклад в развитие школы № 2. Он не только много лет руководил учебным заведением, но и основал школьный музей 27-й гвардейской дивизии.

«Самое главное — меня радует, что полный зал сегодня. Вы все откликнулись и понимаете, какое событие у нас», — отметил глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 73 школ и детских садов в регионе.

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