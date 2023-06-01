Подмосковье 01 июня 2023, 08:34 «Парту Героя» в память о погибшем в Чечне командире установили в Фаустовской школе Воскресенска

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«Парту Героя» установили в Фаустовской школе в Воскресенске. Она посвящена памяти погибшего в Чечне командира Сергея Андреевича Коренева.

Сергей Коренев служил командиром отделения инженерно-саперного взвода в Чечне. Его разведывательный дозор попал в засаду в горной местности 18 февраля 2000 года. Во время отступления он получил ранение, но продолжил вести бой и погиб, прикрывая своих товарищей.

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Родственники Сергея Коренева приняли участие в открытии «Парты Героя» в Фаустовской школе.

«Сегодня все наши усилия должны быть направлены на воспитание и образование нашей молодежи. Наш долг — сохранить историческую правду и память о тех героических годах и воспитывать на нем новые поколения!» — отметила исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Марина Бойко.

«Парта Героя» — это патриотический проект партии «Единая Россия». На партах, установленных в разных школах по всей стране, размещают информацию о жизни, достижениях и подвигах военных. Право сидеть за такой партой получают дети, отличившиеся в учебе, спорте и творчестве.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что семьи бойцов СВО получат помощь фонда «Защитники Отечества».

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