Подмосковье 29 марта 2023, 10:00 «Парту Героя» в память о погибшем в Афганистане командире установили в Летуновской школе в Зарайске

Читать 360tv в

Память погибшего в Афганистане командира десантно-штурмового взвода Сергея Бирюкова почтили в Зарайске. В его честь открыли «Парту Героя» в Летуновской школе.

Сергей Бирюков участвовал в пяти боевых рейдах в Афганистане. Он героически погиб, попав под обстрел у города Кандагар в марте 1981 года.

Реклама

Почтить память воина собрались его родственники, ветераны, общественники и даже делегация гостей из Белоруссии. Они возложили цветы к памятнику павших в бою воинов в Зарайске.

Сестра погибшего помнит, как старший брат ее защищал, даже когда сам был еще ребенком.

«Возвращает к тем дням, к той памяти, когда мы вместе росли. К сожалению, мало времени нам было отпущено, чтобы жить вместе. Но я все равно знаю, что у меня есть старший брат, который всегда защищает, помогает. Даже сейчас, но уже своим добрым именем», — рассказала сестра погибшего воина Нина Волкова.

В родной для Сергея Летуновской школе установили «Парту Героя». Сестра Нина передала в школьный музей его тетрадь по литературе, в которой он писал сочинения в 10-м классе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».