Подмосковье 28 марта 2023, 11:43 «Парту Героя» в память о погибшем в Афганистане десантнике установили в школе № 17 в Воскресенске

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«Парту Героя» установили в школе № 17 в Воскресенске. Она посвящена памяти десантника Юрия Шумилина, погибшего при исполнении воинского долга в Афганистане.

Юрий Анатольевич Шумилин начал службу в рядах Советской армии в городе Канаусе, затем его отправили в десантные войска в Афганистан. Во время ожесточенного боя Юрия окружили противники. Он погиб, храбро сражаясь. Ни один из нападавших не остался в живых.

Больше о его подвиге расскажет «Парта Героя». Право сидеть за ней получат лучшие ученики школы, имеющие успехи в учебе, спорте и творчестве.

Открывали «Парту Героя» вместе с учителями и учениками школы № 17 родственники Юрия Шумилина и члены партии «Единая Россия», которая и реализует этот проект.

«Сегодня все наши усилия должны быть направлены на воспитание и образование нашей молодежи. Наш долг — сохранить историческую правду и память о тех героических годах и воспитывать на нем новые поколения!» — отметил председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск, член политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Кузнецов.

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