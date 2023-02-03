Подмосковье 03 февраля 2023, 15:10 «Парту Героя» в память о погибшем подполковнике ФСБ Вячеславе Сахнове установили в школе № 6 в Лобне

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«Парту Героя» торжественно открыли в школе № 6 в Лобне. Она посвящена памяти погибшего на Северном Кавказе подполковника ФСБ Вячеслава Сахнова, который учился здесь и чье имя носит учреждение.

Вячеслав поступил на службу в КГБ СССР в 1990 году. Он участвовал в контртеррористической операции по предотвращению захвата школы в дагестанском городе Дербенте в 2008 году. Он отвлек на себя внимание противника, чтобы сотрудники спецподразделения смогли перегруппироваться и выполнить боевую задачу.

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Террористы были уничтожены, изъято оружие, боеприпасы и карты местности. При выполнении боевой задачи подполковник ФСБ России Вячеслав Сахнов героически погиб.

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Его мама Тамара Михайловна Сахнова, друзья и сослуживцы на открытии «Парты Героя» встретились с учениками и поделились воспоминаниями о своем товарище. За этой партой будут сидеть отличники и школьные активисты.

«Спасибо всем за проявленную чуткость. Я надеюсь, подвиг моего сына станет примером школьникам, а за парту сядут самые выдающиеся из них, продолжая путь героя и прославляя эту школу, наш город и нашу страну», — поблагодарила организаторов Тамара Сахнова.

Слова признательности выразили первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын, глава городского округа Лобня Игорь Демешко и депутаты городского совета.

«На мой взгляд, решение правильное и нужное. <…> „Парты Героя“ установлены уже более чем в сотне школ Подмосковья, и каждый день все больше активистов присоединяются к проекту», — отметил первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын.

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