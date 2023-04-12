Подмосковье 12 апреля 2023, 12:13 «Парту Героя» в память о погибшем бойце СВО открыли в школе деревни Губино под Воскресенском

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«Парту Героя» установили в школе деревни Губино под Воскресенском. Она увековечила память Григория Каштанова, погибшего в зоне СВО осенью 2022 года.

Григорий Каштанов вырос в семье священника и мечтал о военной профессии. Молодой человек учился в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище, а в 2017 году принял участие в параде Победы на Красной площади.

Память бойца на открытии «Парты Героя» почтили его родные, глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин, педагоги и учащиеся школы.

«Искренне признателен коллективу школы в деревне Губино <…> за приглашение открыть такую парту в честь Григория Каштанова, погибшего 30 сентября 2022 года при выполнении задач СВО», — сказал глава городского округа Воскресенск, член партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Право сидеть за этой партой получат только лучшие ученики. Этот патриотический проект партии «Единая Россия» реализуется в рамках федерального партийного проекта «Новая школа».

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