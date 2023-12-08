Подмосковье 08 декабря 2023, 16:28 «Парту героя» в память о бойце СВО Борисе Фелицыне открыли в лицее в Старой Купавне Телеканал «360»

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Старокупавинский лицей в Богородском округе присоединился к всероссийскому образовательному проекту «Парта героя». Здесь установили парту в память о выпускнике школы, участнике специальной военной операции Борисе Фелицыне.

Борис Фелицын родился в Хабаровске в 1970 году. Он жил там до 14 лет, а после его семья переехала в Старую Купавну. Здесь Борис окончил Купавинскую среднюю школу № 27, которую позже переименовали в Старокупавинский лицей.

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Окончив школу, он прошел службу в воздушно-десантных войсках. Участвовал в Первой Чеченской кампании, где командовал взводом. Его наградили медалями «За отвагу» и «Боевые заслуги».

Борис Николаевич работал в научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского, в детском доме и в милиции, помогал в воскресной школе при храме.

«У Бориса пятеро детей — это гордость. И то, как относились к нему в семье, его ученики — это о многом говорит. Он был прекрасным человеком, который помогал людям в силу своих возможностей», — сказала сестра Бориса Фелицына Наталья Воронова.

Он добровольцем отправился в зону проведения специальной военной операции в сентябре 2022 года. Был в составе 25-й бригады, где его назначили командиром взвода «Штурм». Взвод 17 дней удерживал рубеж на Сватово-Купянском направлении вблизи поселка Макеевка. Однако 30 ноября 2022 года взвод подвергся минометному и танковому обстрелу.

Сержант Фелицын получил тяжелое ранение, но еще около четырех часов продолжал командовать взводом, нанося ответный удар по противнику. Рубеж не был сдан. Бориса Фелицына наградили орденом Мужества посмертно.

«Это пример для всех ребят, которые учатся в Старокупавинском лицее», — отметил председатель Совета депутатов Богородского городского округа Владимир Хватов.

Право сесть за «Парту героя» предоставят лучшим ученикам Старокупавинского лицея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества», который помогает участникам спецоперации и их семьям.

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