Подмосковье 11 мая 2023, 12:01 «Парту Героя» в честь спасшего челюскинцев летчика открыли в Молоковской школе в Ленинском округе

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«Парту Героя» открыли в школе села Молоково в Ленинском округе. Она посвящена Герою СССР Василию Молокову, в честь которого названа школа и населенный пункт.

Генерал-майор авиации Василий Молоков участвовал в экспедиции по спасению челюскинцев в 1934 году. Он на двухместном самолете Р-5 вывез со льдины 39 человек, спасшихся с погибшего в Чукотском море парохода «Челюскин».

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«Нужно всегда помнить и знать тех, кто не щадил свои жизни. Очень хорошо, что каждый из [ребят] имеет возможность подойти в любое время и еще раз посмотреть в глаза герою, еще раз прочитать его биографию и историю его подвига», — рассказала заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова.

В завершении мероприятия школьники, родные и знакомые Василия Молокова возложили цветы у бюста советского полярного летчика и военачальника.

Партия «Единая Россия» уже шестой год реализует образовательный проект «Парта Героя». Он позволяет в доступной форме рассказывать школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших мужество. В Ленинском округе это уже 4-я парта, на которой можно узнать о героях родного края.

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