21 апреля 2024, 14:35
Парту героя в честь работника «Энергомаша» открыли в Химках
В школе № 14 городского округа Химки состоялось торжественное открытие Парты героя, посвященной Вячеславу Голубкову, заслуженному работнику научно-производственного объединения «Энергомаш». На мероприятии встретились близкие Вячеслава Николаевича и представители власти округа.
«Открытие Парты героя в честь Вячеслава Голубкова — это не только дань уважения его личным достижениям, но и важный шаг в воспитании патриотизма и уважения к истории нашей страны у молодежи», — сказал депутат Артур Каримов.
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Вячеслав Голубков посвятил свою жизнь работе на благо отечественной космической отрасли, начав карьеру с должности токаря и дослужившись до начальника производства. Его вклад в развитие космической программы, включая проект «Энергия-Буран», отметили государственными наградами.
Вячеслав Голубков написал несколько книг о Химках, которые теперь доступны ученикам школы № 14.
Инициатива по установке Парты героя реализована в рамках проектов «Новая школа» и «Историческая память» партии «Единая Россия». Это уже почти 30 подобных ученических столов, установленных в школах городского округа Химки в честь героев войны и выдающихся личностей региона.
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