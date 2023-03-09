Подмосковье 09 марта 2023, 15:43 «Парту Героя» в честь погибшего при защите сестры 7-летнего Жени Табакова установили в школе Богородского округа

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«Парту Героя» в память о самом юном герое России открыли в центре образования № 83 в Богородском округе. Жене Табакову было всего 7 лет. Он погиб, защищая сестру от насильника.

Женя Табаков родился в Ногинске-9, учился в местной школе, занимался спортом и мечтал работать в полиции. Он погиб 28 ноября 2008 года.

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В тот день Женя и его старшая сестра Яна были дома одни. Грабитель, представился почтальоном и проник в дом. Взяв Яну в заложницы, он стал требовать деньги и драгоценности. Увидев, что насильник хочет надругаться над сестрой, мальчик не растерялся и вступил с ним в неравный бой. Женя получив восемь ножевых ранений, спасти его не успели.

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Школа, где учился Женя Табаков, носит его имя. В память о подвиге здесь установлен памятник и мемориальная доска. Парту с историей подвига установили в школе в День рождения Жени. Право сесть за нее первыми предоставили лучшим ученикам 4-го класса — Надежде Подгорных и Андрею Волкову.

«Героями не рождаются. Героями становятся, пройдя определенный путь. Герой — это тот, [кто] не думает о себе, думает о других и принимает решение молниеносно и правильно, правильно для себя, для окружающих», — отметила директор центра образования № 83 Виктория Новикова.

Маму погибшего ребенка Галину Петровну Табакову от имени главы Богородского округа Игоря Сухина поблагодарили за воспитание сына, который в юном возрасте проявил себя как настоящий герой и защитник.

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