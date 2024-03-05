Подмосковье 05 марта 2024, 09:46 «Парту героя» в честь летчика Николая Власова открыли школе №1 в Зарайске Телеканал «360»

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Еще одну «Парту героя» открыли в Зарайске. В школе № 10 увековечили память Героя Советского Союза, летчика Николая Власова.

На счету Николая Власова более 300 вылетов, 25 схваток в воздухе и 10 сбитых немецких самолетов. Летчик погиб в Великой Отечественной войне, но сделал важный вклад в победу над врагом.

Детство Николая Власова прошло в Зарайске. «Парту героя» в его честь открыли в средней школе № 1 имени Виктора Леонова. Первыми за парту сели ученик 4 «А» класса Михаил Иванов и ученица 8 «Б» Вероника Ложечкина. Школьники — призеры и победители различных творческих конкурсов и соревнований.

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