Подмосковье 03 апреля 2024, 12:31 «Парту Героя» в честь бойца СВО Саргиса Малхасяна открыли в гимназии № 13 в Одинцове Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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«Парту Героя» установили в гимназии № 13 в Одинцове. Ее посвятили выпускнику гимназии, участнику специальной военной операции, посмертно награжденному орденом Мужества, Саргису Малхасяну.

На установленной в гимназии парте размещена биография Саргиса Малхасяна и его фотография. Каждый школьник с помощью телефона может отсканировать QR-код, перейти на официальный портал акции и изучить информацию о герое.

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Право сидеть за такой партой получат ученики, которые имеют успехи в учебе, спорте или творчестве и принимают активное участие в жизни гимназии.

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