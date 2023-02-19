Подмосковье 19 февраля 2023, 04:03 «Парту Героя» торжественно открыли в Повадинской школе Домодедовского городского округа

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«Парту Героя» торжественно открыли в Повадинской школе городского округа Домодедово. На ней — сведения о бывшем ученике этого учебного заведения, участнике афганской войны Александре Титове, рассказал директор МАОУ «Повадинская средняя общеобразовательная школа» Денис Тараканов.

«Наши ученики должны знать героев, своих земляков, которые учились в Повадинской школе. Эти люди отдали жизни за мирное небо, независимость нашего русского мира», — сказал Тараканов.

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Александр Титов учился в Повадинской школе с 1970 по 1978 год. После этого он окончил училище, и в 1981 году его призвали в армию. Затем он был отправлен в Афганистан. Там Титов командовал группой БМП, а также участвовал в пяти боевых операциях.

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На последнем боевом задании Титов вызвался идти впереди группы и подорвался на мине. Однополчане смогли доставить его в госпиталь, но спасти Александра не удалось. Он скончался от полученных ран.

Титов посмертно награжден медалью «Воину интернационалисту» от благодарного афганского народа и орденом Красной звезды.

«Важно помнить своих земляков, важно помогать тем, кто сегодня исполняет свой долг за пределами отечества», — сказал ветеран Афганской войны Кирилл Качнов.

Мужчина рассказал школьникам, как он с товарищами помогает бойцам, принимающим участие в спецоперации. Качанов также показал ученикам самовар, который они смастерили сами. Его можно переоборудовать для приготовления пищи в полевых условиях всего за несколько секунд. В ближайшее время такие самовары отправят на передовую вместе с другой гуманитарной помощью. На самоваре школьники написали добрые слова для участников спецоперации.

«Парту Героя» в Повадинской школе открыли в рамках патриотического проекта партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители населенных пунктов Подмосковья заинтересованы в том, чтобы их земляки, которые сыграли определенную роль в истории России, были запечатлены в памяти поколений.