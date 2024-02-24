Подмосковье 24 февраля 2024, 15:10 Парту Героя погибшего на СВО кавалера ордена Мужества Станислава Семенычева открыли в гимназии Подольска Unsplash

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Подвиг погибшего в зоне специальной военной операции военного увековечили в Подольске. В здании гимназии имени Подольских курсантов установили Парту героя в память о кавалере ордена Мужества Станиславе Семенычеве.

Станислав Семенычев в зону проведения специальной военной операции ушел добровольцем 22 июня 2023 года, а 16 сентября он героически погиб при выполнении боевого задания, спасая своих товарищей.

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«Низкий поклон родителям, который воспитали такого героя. На таких военнослужащих и сейчас и держится наша страна, а мы можем сегодня жить под мирным небом, вести обычный образ жизни, пока наши ребята там, в зоне специальной военной операции, отстаивают интересы нашего государства и нашу свободу», — сказал глав городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Теперь о его подвиге в школе, где он учился, будет напоминать Парта героя. Указом Президента Российской Федерации за проявленное мужество, самоотверженность и отвагу при выполнении воинского долга он был награжден орденом Мужества посмертно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с семьями участников спецоперации. Близкие бойцов поблагодарили главу Подмосковья за поддержку.

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