Подмосковье 11 декабря 2022, 12:32 «Парту Героя» открыли в школе Ступина Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В школе № 2 в Ступине открыли «Парту Героя» в честь погибшего в годы Великой Отечественной войны Николая Васильева. Исполняя воинский долг, он уничтожил почти 60 солдат противника.

Васильев — выпускник ступинской школы. В 1942 году его призвали в армию. Уже в следующем году он отважно сразился с фашистами, за что удостоен орденом Красной Звезды.

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В церемонии открытия «Парты Героя» принял участие глава Ступина Сергей Мужальских.

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«Мы с вами должны помнить подвиг наших жителей, который они совершили во время войны. К сожалению, ветеранов становится все меньше и меньше. У нас сейчас их 21 остался, и мы с вами должны о них заботиться», — подчеркнул он.

В военные годы в школе оборудовали госпиталь. Мужальских побывал в школьном музее.

Собравшиеся почтили память воинов, павших за освобождение Родины, возложением цветов к обелиску.