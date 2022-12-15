Подмосковье 15 декабря 2022, 09:18 «Парту Героя» открыли в школе поселка ВНИИССОК в Одинцовском округе

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Память гвардии младшего сержанта Алексея Бехтера и история его подвига теперь увековечены на «Парте Героя» в школе поселка ВНИИССОК, где он когда-то учился. Еще в школьные годы он стал волонтером, а после решил посвятить себя военной службе.

Алексей Бехтер погиб во время проведения специальной военной операции вблизи города Сумы в марте 2022 года. Посмертно награжден «Орденом мужества» и медалью войскового казачьего общества Героя Советского Союза Дмитрия Лавриненко.

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«Дорогие родители нашего героя, гордитесь своим сыном. Он не убежал никуда и пошел защищать свою Родину, он и здесь защищал: постоянно сдавал кровь для больных и раненых, постоянно приходил всем на помощь», — сказала председатель Совета депутатов Одинцовского городского округа Татьяна Одинцова.

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Проект «Парта героя» реализуется по всей стране уже пятый год. Право сидеть за такими партами получают лучшие ученики школ.

«История наших героев, тех, кто защищает Родину, должна быть увековечена. Это главные символы, по которым должны воспитываться дети», — сказал депутат Совета депутатов Одинцовского городского округа Вячеслав Киреев.

Это уже не первая «Парта Героя», которую открыли в Одинцове. Проект планируют реализовать во всех школах муниципалитета.

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