Подмосковье 23 февраля 2023, 21:14 «Парту Героя» открыли в школе Одинцова в честь погибшего в Афганистане земляка

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В Горковской школе в Одинцове открыли «Парту Героя». Ее посвятили воину-интернационалисту и уроженцу округа Алексею Голованову, который погиб в Афганистане.

Мужчина являлся выпускником горковской школы, поэтому о его подвиге ученики заведения хорошо знают.

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В 1984 году Голованов проходил срочную службу в десантном полку города Фергана. В октябре этого же года он попал в Афганистан. В марте 1985 года во время операции в уезде Лашкаргах 20-летний уроженец Одинцова погиб, прикрыв собой товарища. Голованова наградили посмертно орденом Красной звезды и медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».

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«Эта парта, за которой будут сидеть ученики, добившиеся высоких результатов в учебе, спорте, творчестве», — заявила директор школы Наталья Куряева.

Алексей Голованов был старшим в семье из трех сыновей. Мама мужчины считает, что он спас своего младшего брата.

«Уходя в армию, Алексей мне сказал — я пойду в Афганистан. Раз я первый из братьев. Это мой долг, и я его выполню. Алексей ушел, через полгода призвали Сергея — среднего брата, он попал в „учебку“ в город Ашхабад. И он тоже должен был идти в Афганистан, но так случилось, что, когда Сергея отправили на похороны старшего брата, его рота ушла в Афганистан», — рассказала женщина.

После открытия «Парты Героя» ученики школы, местные жители, юнармейцы и гости возложили цветы к мемориалу воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Молодые люди почтили память героев минутой молчания.

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