Подмосковье 11 декабря 2022, 18:36 «Парту Героя» открыли в поселке Свердловском в Лосино-Петровском

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В школе № 2 поселка Свердловского в Лосино-Петровском появилась «Парта Героя». На парте — фотография молодого майора Андрея Совгиренко, погибшего в Аргунском ущелье в 1999 году.

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Андрей Совгиренко учился в поселке Свердловский, жизнь решил посвятить военной службе.

На парте — история подвига, который совершил Андрей Совгиренко. Летчики под руководством Андрея спасли своих боевых товарищей, но уже загоревшаяся машина рухнула на землю, экипаж погиб. За проявленный героизм Андрею было присвоено звание Героя Российской Федерации.

«Во-первых, гордость. Очень приятно было смотреть на детей. Хочется, конечно, чтобы они понимали, что это значит, значение этого слова — „герои“», — поделилась мама Андрея Совгиренко Галина.

Проект партии «Единая Россия» реализуют уже пятый год. В школах по всей стране открываются парты с именами своих героев. Право сидеть за ними получают лучшие ученики образовательных учреждений.

«Нам важно чтить, беречь и дальше передавать традиции наших доблестных воинов», — сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Открытая в Свердловском «Парта Героя» стала первой в Лосино-Петровском. В ближайшее время проект планируют реализовать во всех школах округа.

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