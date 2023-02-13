Подмосковье 13 февраля 2023, 21:58 «Парту Героя» открыли в можайской школе № 3

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В школе № 3 в Можайске состоялось торжественное открытие «Парты Героя». Она посвящена выпускнику школы, погибшему в Афганистане младшему сержанту Вячеславу Евстратову.

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«Слава — мой ученик. Как и все мальчишки в школе, он был озорным, веселым, дерзким, мог сбежать с урока. Но еще учась в школе, он мечтал поехать в Афганистан», — рассказала заслуженный учитель России Галина Цатнева.

Вячеслав поступил на службу в ВС СССР в ноябре 1985 года, в Афганистан попал в мае 1986 года. Принимал участие в 15 боевых операциях. Вячеслав Евстратов погиб 25 мая 1987 года при выполнении боевой задачи в районе кишлака Джигдалай под Кабулом. За мужество и отвагу военнослужащего посмертно наградили орденом «Красной Звезды».

Право сидеть за «Партой Героя» получают школьники, которые хорошо учатся и активно участвуют в жизни учебного заведения. Первым это право получили учащийся девятого класса Андрей Зайцев и 11-классница Мария Гирник.

«Для меня очень важно быть частью такого проекта, благодаря которому я могу узнать героические истории своих земляков. Я испытываю невероятную гордость за свою страну, своих героев», — поделилась Мария Гирник.

Всего в Можайском округе с начала запуска патриотического проекта открыли 23 «Парты Героя».

Ранее Андрей Воробьев поручил организовать встречи ветеранов и школьников в Подмосковье к 23 Февраля.

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