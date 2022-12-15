15 декабря 2022, 14:24
«Парту героя» открыли в кадетской школе Воскресенска в честь земляка
Воскресенск присоединился к всероссийской акции «Парта героя». В школах по всей стране открываются парты с именами героев Великой Отечественной войны. Право сидеть за ними получают лучшие ученики.
Парта в кадетской школе Воскресенска посвящена выпускнику Сергею Будаеву. Во время Великой Отечественной войны молодой человек совершил около 100 боевых вылетов и сбил 9 самолетов противника. Он погиб в воздушном бою в 1944 году.
Реклама
«Подобные мероприятия в первую очередь важны для подрастающего поколения. Чтобы они знали своих героев-земляков и гордились ими», — отметил депутат местного Совета депутатов Сергей Слепов.
Реклама
Проект «Парта героя» реализуется «Единой Россией» уже пятый год. Сесть за такую парту смогут лучшие ученики класса, имеющие успехи в учебе, спорте и творчестве.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Школы
Воскресенск
Реклама
Реклама