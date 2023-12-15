Подмосковье 15 декабря 2023, 23:26 Парту героя открыли в честь тренера по хоккею Дмитрия Тараева в Подольской школе Телеканал «360»

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В школе № 25 в Подольске открыли Парту героя. Ее посвятили хоккеисту и тренеру спортшколы «Витязь» Дмитрию Тараеву.

Мужчина получил повестку и отправился в зону СВО.

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«Сказали, что мы будем делать проект „Герои Подмосковья“. Такая беда случилась в городе — Димка погиб в ходе СВО. Погиб он 3 сентября в ходе отражения наступления врага», — рассказал одиннадцатиклассник Даниил Лукаш.

Дмитрий был ранен и после восстановления добровольно решил продолжить сражаться за Родину. Меньше чем за год службы он получил медаль «За воинскую доблесть» второй степени и Орден мужества, который вручили посмертно.

«Действительно, ценою своей жизни, ценой своего будущего он послужил нашей стране. Благодаря данной парте навсегда память о нем останется в наших сердцах», — заявил первый замглавы Подольска Владимир Кравцов.

Родители Тараева получили благодарность за воспитание настоящего патриота.

«С пяти лет занимался хоккеем. Времени ни на что другое у него особо не было. Героем никто не растил. Обычный пацан. Учился в школе, играл в хоккей. Много было друзей, всегда улыбчивый», — вспомнил отец Дмитрия Вадим Тараев.

В школьном музее, где установлена парта, собрались учителя, коллеги и друзья Дмитрия Тараева. Они вспомнили его отзывчивость, позитив и любовь к детям. Среди учеников 25 школы есть ребята, кому посчастливилось учиться играть в хоккей под руководством молодого тренера.

Торжественное открытие «Парты героя» завершилось песней «Возвращайся». Ее исполняет ученик 9А класса, участник проекта «Голос. Дети» Давид Нуриджанян.

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