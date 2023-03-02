Подмосковье 02 марта 2023, 23:04 «Парту Героя» открыли в Чехове в память о погибшем в зоне СВО Антоне Ситникове

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В чеховской гимназии № 7 появилась «Парта Героя». Ее посвятили выпускнику школы, молодому офицеру Антону Ситникову, который героически погиб при исполнении воинского долга в зоне спецоперации.

Глава городского округа Григорий Артамонов подчеркнул, что имя Ситникова вписано в ратную историю Чехова.

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«Открываем Парту настоящего героя, который еще совсем недавно учился в стенах этой школы. Как и вы сейчас, он еще несколько лет назад стоял на таких мероприятиях, участвовал в них. А сегодня вписан в ратную историю нашего округа, Подмосковья и всей нашей страны. Пройдут года, придут новые ученики, и эта парта и доска напомнят о том, что обычные простые ребята становятся нашими героями, защитниками нашей большой России», — сказал он.

Антон Ситников — потомственный военнослужащий в четвертом поколении. Он погиб в марте прошлого года в Харьковской области, под Изюмом. А 6 мая на крыльце его родной гимназии появилась памятная мемориальная доска.

«Парту Героя» открыли глава округа и подполковник запаса Евгений Ситников, отец бойца. ее оформили фотографиями погибшего офицера — семейными, армейскими и с выпускного из Военной академии. Рядом нанесли специальный QR-код: если по нему перейти, можно узнать еще больше информации о военном, его биографии и подвиге.

«Парта Героя» — это образовательный проект, который реализуют в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Новая школа». Он востребован по всей стране. В шести тысячах российских школ уже установили около 11 тысяч таких памятных парт.

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