Подмосковье 16 апреля 2024, 19:52 «Парту героя» Михаила Водопьянова открыли в Старой Купавне Телеканал «360»

Читать 360tv в

В Старой Купавне присоединились к всероссийскому образовательному проекту «Парта героя». Такая парта появилась в одноименном центре образования Nº 25 имени Героя Советского Союза Михаила Васильевича Водопьянова.

Михаил Васильевич Водопьянов — советский летчик, участник операции по спасению экспедиции парохода «Челюскин» в 1934 году. Один из семерки первых Героев Советского Союза.

Телеканал «360»

Несмотря на то, что летчик родился в Липецке, село Купавна для него стало вторым домом. Здесь у него был дом, где он написал большинство своих книг. Местные жители знали его как хорошего человека и для всех он был желанным гостем.

Теперь за этой партой сидят самые выдающееся ученики школы. Первый урок за партами героев прошел на тему «мужество».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».