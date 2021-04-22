Партнерство с частными компаниями ускорит подключение к водоснабжению в Подмосковье

Партнерство муниципалитетов Подмосковья с частными компаниями поможет ускорить подключение к сетям водоснабжения домов жителей региона. Об этом рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Антон Велиховский рассказал о муниципально-частном партнерстве в сфере ЖКХ на заседании Мособлдумы.

Сейчас исполнение заявок на техническое присоединение к централизованным источникам проходит не так быстро, как хотелось бы. Оперативно решить данную проблему за счет финансирования из бюджета не представляется возможным, уточнил министр.

«На модернизацию только очистных сооружений для технического присоединения индивидуальных жилых домов потребуется не менее 45 миллиардов рублей», — заявил Велиховский.

Он пояснил, что решить проблему можно с помощью привлечения средств для строительства и ремонта объектов ЖКХ через муниципально-частное партнерство. Некоммерческие организации объединяют собственников недвижимости.

Партнерство позволит обеспечить жителей качественными услугами по водоснабжению и водоотведению; снизить нагрузку на местный бюджет, улучшить экологическую ситуацию; расширить инвестиционную программу водоканалов за счет включения в тариф новых объектов.

Партнерство с НКО уже помогло построить множество объектов ЖКХ на 148 миллионов рублей. Благодаря этому к централизованной системе водоснабжения и водоотведения подключили жители 1182 домов.