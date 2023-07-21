Подмосковье 21 июля 2023, 13:49 «Партнерство дает заметный результат». Воробьев — о развитии сферы образования в Подмосковье Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых школ в Подмосковье

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Свыше 20 новых школ откроют в Подмосковье 1 сентября. Еще 10 примут учеников до конца года. О развитии образования в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам главы региона, в этом году школы Подмосковья примут около 40 тысяч первоклассников. Из-за ежегодного роста учеников область наращивает темпы строительства образовательных учреждений.

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Благодаря комплексному развитию школы показывают высокие результаты на олимпиадах и ЕГЭ.

Тема образования — весьма сложная и требует глубокого погружения. Мы стараемся этим заниматься, новые методики ищем, открываем образовательные кластеры. Андрей Воробьев

Воробьев добавил, что в Подмосковье работают три больших образовательных кластера. Это физтех-лицей имени Капицы, где планируют открыть большой лабораторный комплекс, гимназия имени Примакова и технолицей имени Долгих. В них используют современные методики, которые позволяют ученикам показывать высокие результаты на международных и всероссийских олимпиадах.

«Мы благодарны министерству образования и просвещения, с которым тесно работаем в части внедрения всего того, что нравится детям. Конечно, воспитательный элемент в школах тоже имеет принципиально важное значение. Такое партнерство, в том числе в школах с родителями, дает, на мой взгляд, заметный результат», — сказал Воробьев.

Ранее губернатор побывал в строящемся технолицее в Истре. Он рассказал о том, как будет организовано обучение, и пообщался с учителями.

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