21 июля 2023, 13:49
«Партнерство дает заметный результат». Воробьев — о развитии сферы образования в Подмосковье
Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых школ в Подмосковье
Свыше 20 новых школ откроют в Подмосковье 1 сентября. Еще 10 примут учеников до конца года. О развитии образования в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По словам главы региона, в этом году школы Подмосковья примут около 40 тысяч первоклассников. Из-за ежегодного роста учеников область наращивает темпы строительства образовательных учреждений.
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Благодаря комплексному развитию школы показывают высокие результаты на олимпиадах и ЕГЭ.
Тема образования — весьма сложная и требует глубокого погружения. Мы стараемся этим заниматься, новые методики ищем, открываем образовательные кластеры.
Андрей Воробьев
Воробьев добавил, что в Подмосковье работают три больших образовательных кластера. Это физтех-лицей имени Капицы, где планируют открыть большой лабораторный комплекс, гимназия имени Примакова и технолицей имени Долгих. В них используют современные методики, которые позволяют ученикам показывать высокие результаты на международных и всероссийских олимпиадах.
«Мы благодарны министерству образования и просвещения, с которым тесно работаем в части внедрения всего того, что нравится детям. Конечно, воспитательный элемент в школах тоже имеет принципиально важное значение. Такое партнерство, в том числе в школах с родителями, дает, на мой взгляд, заметный результат», — сказал Воробьев.
Ранее губернатор побывал в строящемся технолицее в Истре. Он рассказал о том, как будет организовано обучение, и пообщался с учителями.
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Школы
Строительство
Андрей Воробьев
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