Свыше 100 семей пришли на партнерские роды в больницу Красногорска с июля

В учреждении шесть индивидуальных родильных залов. В них для женщин подготовили маты, фитболы и ванны, позволяющие облегчить схватки.

Участниками партнерских родов могут стать мужья, близкие или доулы — волонтеры, имеющие медицинскую книжку и сдающие анализы ПЦР на коронавирус. Это отметил заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Рустем Ибрагимов.

По его словам, партнер может быть в родильном зале все время или только в самую активную фазу. При желании ему разрешат перерезать пуповину.

Даже если роды завершились экстренным кесаревым сечением, партнер может быть рядом. Он подождет в предоперационной, первым увидит ребенка после рождения Рустем Ибрагимов.

После операции тактильный и эмоциональный контакт с мамой не может продолжаться долго, поэтому партнеры в этом хорошо помогут.

А после рождения ребенка партнеры могут находиться в залах на протяжении двух часов.