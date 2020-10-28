Свыше 100 семей пришли на партнерские роды в больницу Красногорска с июля
В учреждении шесть индивидуальных родильных залов. В них для женщин подготовили маты, фитболы и ванны, позволяющие облегчить схватки.
Участниками партнерских родов могут стать мужья, близкие или доулы — волонтеры, имеющие медицинскую книжку и сдающие анализы ПЦР на коронавирус. Это отметил заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Рустем Ибрагимов.
По его словам, партнер может быть в родильном зале все время или только в самую активную фазу. При желании ему разрешат перерезать пуповину.
Даже если роды завершились экстренным кесаревым сечением, партнер может быть рядом. Он подождет в предоперационной, первым увидит ребенка после рожденияРустем Ибрагимов.
После операции тактильный и эмоциональный контакт с мамой не может продолжаться долго, поэтому партнеры в этом хорошо помогут.
А после рождения ребенка партнеры могут находиться в залах на протяжении двух часов.