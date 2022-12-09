Подмосковье 09 декабря 2022, 11:51 Партнер подмосковного проекта «Мегабак» Karmitt стал лауреатом «Зеленой премии»

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Проект Karmitt, поддерживаемый Минэкологии Подмосковья, вошел в топ-20 и стал лауреатом «Зеленой премии» Российского экологического оператора в номинации «Технологические и цифровые проекты». Итоги подвели в Москве 8 декабря, рассказали в Минэкологии региона.

Karmitt — это фрисайклинг-платформа, на которой можно отдавать и забирать вещи, получая за это бонусы, рассказал глава министерства Антон Велиховский.

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«Чем больше вещей находят новый дом, тем меньше отходов попадает в окружающую среду. Это вклад каждого из нас в будущее нашего любимого Подмосковья», — отметил он.

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В конкурсе приняли участие свыше 3,5 тысячи проектов. Один из основателей Karmitt Сергей Астахов отметил, что конкурс дает возможность экологическим проектам заявить о себе.

«Проект Karmitt как цифровая платформа позволяет каждому жителю страны примкнуть к осознанному потреблению, давая новую жизнь вещам и сокращая количество ТКО», — рассказал он.

По итогам премии Подмосковье второй раз подряд заняло второе место как лучший регион в сфере обращения с отходами.

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