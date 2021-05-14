Партию сербских яблок не пропустили в Подмосковье из-за коричнево-мраморного клопа

Коричнево-мраморного клопа нашли в партии яблок из Сербии, ввозимой в столичный регион. Из-за этого ее не допустили и вернули по адресу грузоотправителя.

Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям. При досмотре партии свежих яблок сербского происхождения в количестве не менее 20 тонн был выявлен карантинный вредный организм, отсутствующий в Евразийском экономическом союзе пресс-служба Россельхознадзора. Коричнево-мраморный клоп — вредитель, питающийся более чем 100 видами растений. Но самый сильный урон он наносит ягодам, овощам, плодовым и зерновым культурам. Специалисты выполнили экспертизу в лаборатории, которая подтвердила, что вся партия заражена коричнево-мраморным клопом в жизнеспособном состоянии. Самые вероятные пути проникновения клопа — транспортные средства, контейнеры и грузы, промышленное оборудование и растения.