Подмосковье 31 марта 2023, 16:30 Партию гуманитарной помощи отправили из Электроуглей в зону СВО

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Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Электроуглей в зону СВО. Это уже 10-я и 11-я по счету машины с лекарствами, медицинскими принадлежностями, продуктами питания, одеждой, генераторами и другими необходимыми вещами для участников спецоперации.

Волонтеры каждый месяц отправляют в зону СВО по две-три машины. Больше всего бойцы на передовой ждут посылки от родителей. В этот раз вместе с грузом отправили флаги Электроуглей и Богородского округа. На них распишутся бойцы СВО, после чего флаги передадут в музеи.

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Глава Богородского городского округа Игорь Сухин встретился с волонтерами и семьями участников СВО. Они рассказали, что сейчас нужнее всего на передовой.

«Мы знали, что нужны были дроны, нужны ружья, которые дроны опускают. Мы купили. И купили еще машину. Передали», — рассказал глава округа Игорь Сухин.

Он также поручил найти в Электроуглях удобное помещение, где можно было бы хранить гумпомощь до ее отправления.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь бойцам СВО. Регион помогает 27 войсковым частям. По словам губернатора, силовые структуры принимают в этом большое и заметное участие.

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