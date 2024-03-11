Подмосковье 11 марта 2024, 13:08 Партию дренажных насосов направили в зону СВО из Подмосковья Депутат Сергей Колунов отправил дренажные насосы в зону СВО Пресс-служба депутата Колунова

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Депутат Госдумы от Подмосковья Сергей Колунов направил гуманитарный груз с дренажными насосами военнослужащим СВО. Эти приборы необходимы бойцам, чтобы откачивать воду из блиндажей и траншей.

Гуманитарный груз сформировали совместно с Фондом адресной помощи «СК Развитие». В состав партии вошли дренажные насосы.

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«Военнослужащие, пограничники и разведчики в круглосуточном режиме контролируют российскую границу с украинскими Сумами, пресекают налеты беспилотников и прорывы диверсионных групп. Блиндажи и траншеи, в которых располагаются части, порой заливает. Чтобы откачивать воду, нужны дренажные насосы — их мы и закупили», — рассказал Сергей Колунов.

Месяц назад депутат уже отправлял гуманитарный груз со строительными инструментами в Курскую область. Бойцы получили бензопилы, шуруповерты, топоры — все, что поможет укреплять позиции, поддерживать блиндажи в должном состоянии.

«Продолжаем не только поддерживать наших защитников, но и их семьи. Не только гуманитарной помощью, но и законотворчеством. В этом направлении „Единой Россией“ уже разработаны и приняты десятки законов, и работа продолжается», — заключил Колунов.

Вертолетная эскадрилья, базирующаяся в Подмосковье, совершила более пяти тысяч боевых вылетов в зону СВО. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил каждого, отметив, что они обеспечивают безопасность с воздуха, прикрывая эвакуацию раненых с линии фронта.

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