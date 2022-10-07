Партийцы и жители Можайска собрали гуманитарную помощь для участников спецоперации | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 09:23 Поделиться Telegram

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Viber Партийцы и жители Можайска собрали гуманитарную помощь для участников спецоперации

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Маршрут из родного Можайска до границы Белгородской области с Украиной стал для Вадима будничным. На своем фургоне он сделал уже десятки рейсов в этом направлении. Там с самого начала спецоперации проходит службу сын Илья и его товарищи, призванные из Можайского округа.

Перевозит Вадим много всего: и продовольствие, и средства первой необходимости, и медикаменты. В этот раз на передовую отправились сварочные аппараты, шлифовальные машинки, бензопилы и дизель-генератор.

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«Сегодня везу ребятам инструменты. Для ремонта военной техники», — объясняет отец военнослужащего.

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В сборе гуманитарной помощи помогли члены политического совета местного отделения партии «Единая Россия». Партийцы уверяют — в современных реалиях нет места для равнодушия.

«Мы уже отправляли в Донецк продукты питания, а сегодня посылаем нашим бойцам-защитникам необходимое снаряжение и оборудование, которое им крайне необходимо на сегодняшний день. Мы русские люди. Когда все хорошо, мы вроде бы друг друга не замечаем, а когда у кого-то случается беда или несчастье, мы тут же горой встаем и вместе справляемся с этой проблемой», — говорит член политического совета партии «Единая Россия» Можайского округа Владимир Ковалев.

Не обделены вниманием и поддержкой и мобилизованные граждане Можайского округа. При поддержке местных жителей и предпринимателей в учебный центр на базе филиала военной академии в Серпухове были доставлены спальные мешки, разгрузочные жилеты, наколенники и многое другое.

Оказать посильный вклад в общее дело может любой житель или гость городского округа. Пункт приема помощи для военнослужащих открыт ежедневно в Можайском КДЦ с 9:00 до 20:00 по адресу: улица Московская, дом 9, кабинет 12.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 6 октября посетил пункт сбора мобилизованных в Тверской области. Там он встретился с ребятами из Подмосковья. Глава региона привез им обмундирование и пообещал, что власти окажут всю необходимую поддержку.

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