Подмосковье 25 ноября 2022, 14:59 «Парта героя» увековечила память погибшего на СВО выпускника гимназии в Коломне

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Еще одна «Парта героя», за которой можно узнать о военных подвигах местных жителей, появилась в Коломне. В гимназии № 8 открыли парту в честь выпускника Дмитрия Федулова, погибшего в ходе СВО.

Дмитрий окончил гимназию № 8 в 2003 году. Жизнь решил посвятить военной службе и поступил в Коломенское высшее артиллерийское командное училище. Потом были боевые командировки в Южную Осетию и Сирию.

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Капитан Дмитрий Федулов в числе первых оказался на Украине. В ходе боя под Киевом он получил два тяжелых ранения и остался прикрывать отход войск. Будучи до последних секунд своей жизни верным присяге, капитан Федулов спас своих боевых товарищей от гибели. Ему было 36 лет.

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За мужество, отвагу, самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом президента Российской Федерации Дмитрий Федулов был посмертно награжден «Орденом Мужества».

«Память — это свойство общества, которое очень радеет за патриотизм. И открытие вот таких парт — это, прежде всего, память о людях, которые очень много сделали для своего города, для области, для своей страны», — сказала депутат Совета депутатов городского округа Коломна Жанна Леонова.

Командование войсковой части, в которой служил Дмитрий, намерено ходатайствовать о присвоении имени героя улице, парку или другому общественному месту в Коломне. Юнармейский отряд «Факел» гимназии № 8 уже носит его имя.

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