Подмосковье 11 декабря 2022, 19:05 «Парта Героя» появилась в Монине Щелковского округа

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В преддверии Дня героев Отечества в школе № 24 имени Степана Красовского в поселке Монино городского округа Щелково открыли «Парту Героя». Она посвящена генерал-полковнику авиации Василию Решетникову.

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Василий Решетников — заслуженный военный летчик СССР, командующий Дальней авиацией Советского Союза, заместитель главнокомандующего ВВС СССР. Он — последний из живущих героев Советского Союза, воевавших на Ил-4. В этом году ему исполняется 103 года.

«Как почетный председатель Совета ветеранов и человек, который защищал наше Отечество, он очень заботится о преемственности офицерского состава в защите Отечества, патриотическом воспитании молодежи и школьников. И он передал напутствие ветеранской организации, чтобы дальше продолжать эти традиции», — рассказал заместитель председателя Совета ветеранов Монина Владимир Козлов.

Сидеть за партой смогут лучшие ученики школы.

«Не каждый, действительно, может сидеть за этой партой, но каждый должен стремиться к этому. То есть получается — это вспомнить о чести данного ветерана и охранять эту честь», — поделился учащийся школы № 24 Иван Коновалов.

Образовательный проект «Парта Героя» позволяет в доступной форме рассказывать школьникам о земляках, совершивших доблестные поступки и проявивших мужество.

Ранее сообщалось, что «Парту Героя» открыли в поселке Свердловском в Лосино-Петровском.

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