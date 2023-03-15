Подмосковье 15 марта 2023, 12:26 Паромную переправу через реку Оку возобновили в Луховицах после снижения уровня воды

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На переправе в селе Ловцы возобновили паромную перевозку пассажиров и транспорта весом до трех тонн. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Переправа начала работу 14 марта, после того как уровень воды в реке пришел в норму. Однако специалисты отмечают, что в ближайшее время из-за потепления может вновь произойти подтопление берегов Оки и тогда паромная перевозка на время прекратится. Минтранс проинформирует об ограничениях и сообщит, когда движение восстановится.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об усиленной работе дорожных и коммунальных служб в регионе. Из-за перепада температур повысился риск гололедицы.

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