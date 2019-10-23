Паромная переправа в селе Дединово в Луховицах откроется после ремонта в ноябре

Больше жителям Луховиц не придется тратить несколько часов, чтобы добраться с одного берега Оки на другой: паромная переправа в селе Дединово возобновит работу уже в ноябре. На ремонт ее закрыли год назад, переправа сильно износилась, и продолжать работу было опасно.

Почти год жителям села Дединова приходится вставать раньше на целый час и ездить в объезд, чтобы добраться до работы — в ноябре 2018 года переправа, соединяющая два берега Оки, закрылась на ремонт, и путь до центра Луховиц стал длиннее и в километрах, и в часах.

Местный житель Алексей Жидков рассказал, что все село ждет выполнения обещаний подрядчиками, проводящими реконструкцию переправы. «Мы видим, что все работы практически выполнены,и в конце следующей недели паром начнет работать», — говорит Алексей Жидков.

А пока между берегами курсирует понтон (несамоходное плавсредство — прим. ред.). За один раз он перевозит с одного берега на другой 40 человек. Проезд бесплатный. График работы подстроен под расписание общественного транспорта.

Начальник Дединовской паромной переправы Игорь Харитонов подчеркивает, что всех пассажиров подвозят к автобусу, приехавших забирают, задержек нет, а техника хорошая. «Строительство заканчивается, так что скоро машины повезем», — обещает Игорь Харитонов.

Источник фото: пресс-служба администрации городского округа Луховицы

Последний раз местную паромную переправу ремонтировали 25 лет назад. За это время оборудование сильно износилось, откладывать работы уже было нельзя. За год специалисты почти полностью обновили паром, заменили старые узлы и агрегаты, смонтировали новую обшивку и многое другое. Сделали все, чтобы переправа стала быстрой и безопасной.

Глава городского округа Луховицы Владимир Барсуков, говоря о завершении реконструкции переправы в Дединове, отметил, что людям пришлось терпеть неудобства с переправой на тот берег. «Но наши жители понимали — это надо делать, ремонт был просто необходим! Паром служил 25 лет, также требовался капремонт причала и подъездных путей. Теперь у нас регулируемые причалы. Все работает в автоматическом режиме, видеонаблюдение везде, два новых мощных катера, удобная лестница для пешеходов», — особо подчеркнул глава Луховиц.

Реконструкция уже почти закончена — осталось благоустроить территорию возле парома и составить расписание работы. За один раз с одного берега на другой смогут переправиться около 40 машин, это больше тысячи человек ежедневно.

Источник фото: пресс-служба администрации городского округа Луховицы

Жительница Дединова Мария Прохорова рассказала, что во время ремонта паромной переправы пользовалась соседней. «Это неудобно, занимает много времени. Ждем не дождемся, когда откроется паром. Тут действительно была древняя конструкция. Говорят, новая будет работать без перебоев — для нас это самое главное», — отмечает Мария Прохорова.

«До капитального ремонта с понижением уровня воды переправа прекращала свою работу. Сейчас — после капитального ремонта, после замены причальных устройств, аппарелей (пологая платформа для подъема и спуска техники, грузов — прим. ред.) — возможно будет эксплуатировать переправу до ледостава», — сделал акцент заместитель начальника управления ремонта и содержания искусственных сооружений Мосавтодора Алексей Волков.

Сейчас ремонт паромной переправы идет по графику, все работы должны завершиться до конца октября. Первый рейс намечен уже на ноябрь.