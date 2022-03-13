Пародия на Джексона и танцы под Russian Girl. Юбилейный конкурс «Мисс Провинциалочка» прошел в деревне Мендюкино

Жители деревни Мендюкино на один день перенеслись в лихие годы нашей страны. Здесь состоялся конкурс красоты и талантов, главной темой которого стали девяностые. За титул «Мисс Провинциалочка» боролись пять участниц в возрасте от 16 до 19 лет.

Длинные стрелки. Яркие лосины. Джинсовые куртки. Со сцены местный Юра Шатунов поет про белые розы. Дело не в том, что это деревня в глубинке Подмосковья. Просто именно здесь состоялся конкурс «Мисс Провинциалочка».

Темой состязания среди юных красавиц стали лихие 1990-е. Они все уже победители, потому что каждая из пяти участниц долго готовилась, отметил глава округа Виктор Петрущенко.

«По ним видно, особенно когда было первое их задание, что девушки сильно переживают», — сказал глава Зарайска.

Конкурсных испытаний, как и участниц, было пять. Все по-взрослому. Традиционные визитка, дефиле и вопрос-ответ. Все девушки знают про TikTok и модные новинки, но в конкурсе талантов поразили жюри, откатив время на 30 лет назад. Чего только стоила пародия на шоу Майкла Джексона и зажигательные танцы под песню Russian Girl.

Победу в юбилейном, пятом конкурсе красоты одержала самая юная участница, которая учится в 10 классе. Планы на будущее амбициозные: хочет стать актрисой и режиссером. Участие в конкурсе красоты стало для нее новым опытом.

«Мне все очень понравилось, я благодарна всем присутствующим за поддержку, моим наставникам. Я довольна», — сказала победительница.

Все участницы конкурса получили подарки и много цветов, на букеты зрители не поскупились. Не каждый день в деревне происходят такие события.