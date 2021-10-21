Парламенты Подмосковья и Белгородской области подписали соглашение о сотрудничестве

Московская и Белгородская областные думы подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили спикеры парламентов Игорь Брынцалов и Ольга Павлова. Об этом сообщили на сайте Мособлдумы.

Подмосковье и Белгородскую область связывают долгие и теплые отношения, и подписанное соглашение откроет новый этап сотрудничества, заявил спикер Мособлдумы.

«Будем обмениваться опытом как по законодательным вопросам — рассмотрению проектов федеральных законов, законодательному обеспечению национальных проектов, — так и по более практическим. Это формы депутатского контроля, работа с региональной исполнительной властью, инициативное бюджетирование и многое другое», — сказал Брынцалов.

Для Подмосковья это стало юбилейным, 10-м соглашением с региональным парламентом.

Глава Мособлдумы отметил, что у Подмосковья сложились крепкие отношения с Крымом, Калужской и Костромской областями, а также с другими субъектами.

«Уверен, что с чем большим количеством регионов мы будем обмениваться опытом, идеями, лучшими практиками, тем эффективнее будет работать региональное законодательство», — заявил Брынцалов.

Павлова подчеркнула, что Мособлдума — один из самых опытных парламентов в стране, поэтому Белгородская областная дума рассчитывает на плодотворное сотрудничество.