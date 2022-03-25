Паркуйте правильно. С начала года в Подмосковье эвакуировали 30 тысяч машин

В Подмосковье за нарушение правил парковки с начала года эвакуировали 30 тысяч машин. Нарушителей ежедневно выявляют с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный регион». О правилах парковки автомобилистам напомнили в Минтрансе Подмосковья.

Машины, припаркованные в неположенных местах, могут мешать проезду автобусов, пожарных и скорой помощи. А еще нередко приводят к пробкам. Поэтому их эвакуируют.

С начала года 500 машин забрали на эвакуаторе с остановок общественного транспорта. Чаще всего неправильно парковались на остановках у жилых комплексов «Солнечная система» в Химках и «Восточное Бутово» в Ленинском. Зато перестали парковаться на остановках у ЖК «Императорские Мытищи» в Мытищах и «Измайловский лес» и «Алексеевская Роща» в Балашихе. Все благодаря систематической работе по улучшению дорожно-транспортной ситуации на территории жилых массивов.

Эвакуировать могут машину, припаркованную под знаком «Остановка запрещена», на тротуаре, на пешеходном переходе или в пяти метрах от него, на узкой проезжей части, когда до разделительной полосы менее трех метров, на остановках или за помехи на дороге. Машины также эвакуируют за езду без прав или в состоянии алкогольного опьянения.

В Подмосковье работают свыше 90 эвакуаторов. Машины привозят на 37 специализированных стоянок. Узнать, куда увезли машину, можно, позвонив по телефону горячей линии Центра безопасности дорожного движения Подмосковья: 8 (800) 444-58-34. Он работает круглосуточно. Более 86% владельцев забирают свои машины уже в первые сутки.

Перемещение мотоциклов и авто массой до 3,5 тонны обойдется в 4227 рублей, машин и автобусов массой более 3,5 тонны — 6060 рублей. Сутки хранения на спецстоянке стоят 1394 рублей для легковых машин и 3854 рублей для грузовых.