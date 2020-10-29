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    29 октября 2020, 23:30

    Парковку у железнодорожной станции «Гжель» благоустроили в Раменском округе

    Алена Собкалова

    В Раменском округе благоустроили парковочное пространство около железнодорожной станции «Гжель». А скоро вблизи станции появится семиметровая стела «Синяя птица». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

    Территорию при станции «Гжель» оборудовали асфальтированными парковочными местами и пешеходной зоной. На площадке установили фонари и сделали территорию доступной для лиц с ограниченными возможностями.

    Сейчас в округе приступили к реализации проекта «Синяя птица Гжели». Его выбрали жители голосованием на портале «Добродел». Стелу, выполненную в стиле народно-художественного промысла, установят при въезде на территорию керамического промысла «Гжель». Ее высота составит семь метров.

    В округе провели конкурс на эскиз. Победило одно из фарфоровых производств Гжели, которым руководит Евгений Ефимов.

    Синяя птица будет встречать гостей и жителей вблизи железнодорожной станции «Гжель».

    Парковку у железнодорожной станции «Гжель» благоустроили в Раменском округе | Изображение 1