Парковку у железнодорожной станции «Гжель» благоустроили в Раменском округе

В Раменском округе благоустроили парковочное пространство около железнодорожной станции «Гжель». А скоро вблизи станции появится семиметровая стела «Синяя птица». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Территорию при станции «Гжель» оборудовали асфальтированными парковочными местами и пешеходной зоной. На площадке установили фонари и сделали территорию доступной для лиц с ограниченными возможностями.

Сейчас в округе приступили к реализации проекта «Синяя птица Гжели». Его выбрали жители голосованием на портале «Добродел». Стелу, выполненную в стиле народно-художественного промысла, установят при въезде на территорию керамического промысла «Гжель». Ее высота составит семь метров.

В округе провели конкурс на эскиз. Победило одно из фарфоровых производств Гжели, которым руководит Евгений Ефимов.

Синяя птица будет встречать гостей и жителей вблизи железнодорожной станции «Гжель».